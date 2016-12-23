Витамин С снова признали полезным

Результаты ряда научных работ поставили под сомнение пользу витамина С для профилактики и лечения простуды. Финские ученые из Университета Хельсинки провели новое исследование и высказали свое мнение на этот счет.Были изучены результаты пяти исследований, участниками которых были взрослые спортсмены-бегуны, школьники, которые занимаются лыжным спортом или плаваньем, и солдаты. Эксперты пришли к выводу, что регулярный прием витамина С (доза 1 г или выше) помогает сократить среднюю продолжительность простуды у взрослых на 8%, а у детей — на 18%.По мнению экспертов, витамин С помогает ускорить выздоровление, особенно у людей с высоким уровнем физической нагрузки. Однако нет необходимости принимать добавки с витамином С постоянно. Ведь взрослые болеют простудами несколько раз в год, а дети — около 6 раз.