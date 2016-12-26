Обнаружен способ уничтожения неуязвимых бактерий

Ученые из Орхусского университета в Дании обнаружили, что у бактерий, способных сопротивляться воздействию антибиотиков, имеются «палиндромы», внедренные в аминокислотные последовательности некоторых белков. Воздействие на них позволит сделать микроорганизмы более уязвимыми для лечения. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nucleic Acids Research.Для того, чтобы выжить при действии антибиотиков или иммунной системы организма, микробы способны входить в «спящее» состояние. Одним из ключевых компонентов этого механизма — высвобождение токсинов, вырабатываемых самой бактерией, которые подавляют рост и развитие микроорганизмов. Однако при нормальных условиях к токсинам присоединяются антитоксины, которые выключают их, тем самым делая бактерию активной.Ученые выяснили, что в антитоксинах присутствуют палиндромные последовательности аминокислот. Иными словами, они одинаковы, если читать их слева направо или справа налево. Палиндромы помогают белку изменять свою конфигурацию таким образом, чтобы дезактивировать сразу две молекулы токсина. Анализ более четырех тысяч геномов микроорганизмов показал, что палиндромы используются примерно четвертой частью всех известных бактерий.Исследователи надеются, что полученные им результаты помогут создать новый класс препаратов, воздействующих на палиндромы таким образом, чтобы воспрепятствовать высвобождению токсинов. Это позволит сделать антибактериальное лечение более эффективным.