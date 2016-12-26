Новый тест позволит выявить "скрытые" нарушения слуха

Группа специалистов из Университета Коннектикута разработала тест для людей, у которых нельзя обнаружить нарушение слуха с помощью стандартных методов. Такие люди могут сталкиваться с трудностями в повседневной жизни. В исследовании участвовал 31 взрослый в возрасте от 30 до 67 лет с нормальной или почти нормальной аудиограммойТест помог ученым оценить способность человека замечать бинауральные изменения звуков на уровнях громкости, близких к тем, которые соответствуют обычному разговору. Бинауральная система играет важную роль в локализации звуков, понимании беседы в оживленных местах и концентрации на одном из нескольких одновременных звуков.Исследователи обнаружили: у некоторых участников с нормальными аудиограммами были проблемы с бинауральной обработкой звуковой информации. Специалисты надеются, что новый тест позволит врачам найти людей, входящих в группу риска потери слуха, и своевременно принять меры. Так, судя по всему, нарушения слуха более распространены, чем кажется.