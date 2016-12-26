Новый тест позволит выявить "скрытые" нарушения слуха
http://www.meddaily.ru - Добавил cleverduck в категорию Разное
Тест помог ученым оценить способность человека замечать бинауральные изменения звуков на уровнях громкости, близких к тем, которые соответствуют обычному разговору. Бинауральная система играет важную роль в локализации звуков, понимании беседы в оживленных местах и концентрации на одном из нескольких одновременных звуков.
Исследователи обнаружили: у некоторых участников с нормальными аудиограммами были проблемы с бинауральной обработкой звуковой информации. Специалисты надеются, что новый тест позволит врачам найти людей, входящих в группу риска потери слуха, и своевременно принять меры. Так, судя по всему, нарушения слуха более распространены, чем кажется.
LentaInform
24СМИ
СМИ2
Listis
Добавить комментарий