Ученые выявили неожиданные причины плохого сна

Ученые из США выявили прямую связь между питанием человека и качеством его сна. Более подвержены плохому сну люди, которые потребляют больше калорий и менее разнообразно питаются.Эксперты Медицинской школы при университете Пенсильвании провели исследования в области влияния питания на сон человека. Изучению подвергся образ жизни группы людей, участвующих в эксперименте. Было выявлено, что люди, чей сон длился не более 5-6 часов, вместе с едой получали больше калорий, чем те, продолжительность сна которых составляла 7-8 часов. Вторые же более разнообразно питались.Также ученые определили прямое влияние количества употребленной воды на качество сна. Более крепким и продолжительным сон оказался у людей, выпивающих достаточное количество воды в день.