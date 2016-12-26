Ученые выявили неожиданные причины плохого сна
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Эксперты Медицинской школы при университете Пенсильвании провели исследования в области влияния питания на сон человека. Изучению подвергся образ жизни группы людей, участвующих в эксперименте. Было выявлено, что люди, чей сон длился не более 5-6 часов, вместе с едой получали больше калорий, чем те, продолжительность сна которых составляла 7-8 часов. Вторые же более разнообразно питались.
Также ученые определили прямое влияние количества употребленной воды на качество сна. Более крепким и продолжительным сон оказался у людей, выпивающих достаточное количество воды в день.
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