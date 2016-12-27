Облысение в скором будущем перестанет быть проблемой

Японские исследователи из Университета Кэйо, возможно, решили проблему облысения. Работая с iPS-клетками (перепрограммированными индуцированными стволовыми клетками), им удалось получить клетки волосяного фолликула.Ученые использовали iPS-клетки из кожи мыши. В них ввели особые белки, в результате чего получились незрелые клетки волосяного фолликула. Чтобы они "повзрослели", их пришлось подсадить в тело другого грызуна. Там клетки развивались 2-3 недели.Эксперты утверждают, что выращенные клетки близки по своим генетическим свойствам к iPS-клеткам человека. Данные стволовые клетки относительно безопасны и снимают множество вопросов, включая этический. Как и эмбриональные клетки, iPS способны формировать здоровые клетки различных органов.