«Диета одной ладони»: как определить размер порций

Несмотря на то, что многие не верят в этот метод, «диета одной руки» поможет верно рассчитать количество пищи, которое нам нужно съедать ежедневно.Один из главных аспектов, которые нужно учитывать, когда речь заходит о правильном питании, — это количество еды, которую нужно съедать в течение дня.Большая часть людей уже привыкла к определенному размеру порций, но некоторым все еще сложно определить, сколько еды на самом деле нужно съедать.Хотя диетологи рекомендуют есть часто, но понемногу, многие люди продолжают нарушать правила здорового питания и переедают на ночь или пропускают завтрак.К счастью, больше не нужно следовать строгой диете или подсчитывать вес пищи в граммах, ты можешь разработать свой рацион питания намного проще.Для того, чтобы не ошибиться, вам понадобятся лишь ваши руки!Как определить размер порций?Наверняка вы знаете, что руки могут указывать на некоторые особенности нашей личности или на определенные проблемы со здоровьем.То, что с их помощью можно рассчитать количество пищи для рациона, — менее известный факт.Если вам интересно узнать, как это работает, мы расскажем о нескольких деталях, на которые нужно обратить внимание.«Диета на ладони»«Диета одной ладони» — это так называемый метод, который позволяет определить рекомендуемое количество пищи, которое тебе нужно съедать каждый день. Он был опубликован на американском портале Guard Your Health.Эта диета стала популярной, поскольку она позволяет придерживаться нормального питательного баланса, и совсем не похожа на популярные «чудо-диеты».Считается, что можно победить лишний вес, правильно рассчитав рекомендуемые порции для организма по размеру рук.Например, порция мяса не должна быть больше ладони, а количество углеводов не должно превышать диаметр кулака.Этот метод привлек внимание диетологов, так как им показалось, что это может помочь разработать индивидуальный подход к питанию для каждого человека.Размер сжатого кулакаРазмер сжатого кулака подходит для расчета количества продуктов с высоким содержанием углеводов.К ним относятся: паста, рис, картофель, хлеб.Размер ладониПо размеру ладони можно определить достаточное количество фруктов, которое вам нужно съедать в течение дня.Площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком, например, бобовых.Размер двух ладоней вместеЭто отличный способ рассчитать достаточное количество овощей.Соединив указательные и средние пальцы на обеих руках, вы сможете верно определить порцию сыра.Размер первой фаланги большого пальцаЭтот размер поможет вам определить необходимое количество жиров и сахара.Не забывайте, что эти продукты нужно употреблять в пищу в умеренных количествах в течение всего дня.Еще несколько советов, которые помогут вам не переедатьХотя трюк с размером рук очень полезен для расчета верного количества продуктов, постарайтесь также следовать другим рекомендациям.Например, очень полезно выполнять следующие правила:Воздержитесь от жареного картофеля, консервов, полуфабрикатов и фастфуда.Обращайте внимание на рекомендованные порции на упаковках продуктов.Ешьте сладости в умеренных количествах, чтобы они не вызвали привыкания.Выбирайте маленькие тарелки для сервировки блюд и делите порции на четыре-пять приемов пищи в день.Старайтесь не есть перед телевизором, компьютером или с мобильным телефоном в руках, так как так вы съедите больше, чем вам хочется.Позвольте себе расслабиться на 20 минут после каждого приема пищи и посидите в спокойном тихом месте вдали от шума.Постарайтесь включать как можно больше овощей в основной прием пищи, чтобы они занимали хотя бы половину тарелки.Уделяйте время умеренным физическим нагрузкам.Увеличивайте потребление воды и низкокалорийных напитков.Как вы наверняка уже заметили, есть множество вещей, которые позволяют верно рассчитать количество продуктов, которые вы едите каждый день.Если вам непросто это сделать сейчас, постепенно вы к этому привыкните.