Средиземноморская диета позволяет оздоровить кровеносные сосуды

Ученые из Медицинского центра при Колумбийском университете (США) обнаружили взаимосвязь между питанием человека и его умственными способностями. В частности, люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, могут куда меньше опасаться за то, что незначительные когнитивные (умственные, познавательные) ухудшения разовьются у них в болезнь Альцгеймера. Таким образом, определенные пристрастия в пище могут играть важную роль в развитии и предотвращении этого тяжелого заболеванияСредиземноморская диета основана на употреблении рыбы, овощей, фруктов, злаков, кисломолочных продуктов, нежирного мяса, оливкового масла и небольшого количества алкоголя.С 1992 по 1999 год исследователи наблюдали за 1 393 испытуемыми с нормальными умственными способностями и 482 пациентами с легкими когнитивными расстройствами. Специалисты проводили тесты и интервью, обследовали испытуемых на предмет умственных способностей и выясняли количество тех, кто придерживается средиземноморской системы питания.В среднем наблюдение за каждым участником эксперимента длилось четыре с половиной года. За это время у 275 человек из здоровой группы появились легкие умственные отклонения. Однако у тех, кто неукоснительно придерживался средиземноморской диеты, и тех, кто соблюдал ее не очень строго, риск ухудшения когнитивных способностей был ниже на 28 и 17% в сравнении с теми, кто пренебрегал такой системой питания.В группе нездоровых пациентов уже через 4,3 года у 106 человек развилась болезнь Альцгеймера. У ярых поклонников здорового питания риск заболеть этим недугом был на 48% ниже, чем у тех, кто почти не включал в свой рацион предписываемые диетой продукты. У тех же, кто придерживался диетического питания время от времени, риск оказался меньше на 45%.По словам исследователей, средиземноморская диета позволяет снизить уровень холестерина и сахара в крови и оздоровить кровеносные сосуды, то есть устранить все признаки, связанные с ухудшением умственных способностей