Ученые назвали актуальные причины возникновения депрессии

Ученые рассказали о главных причинах появления депрессии и различных тревожных состояний. Эксперты подчеркивают, что иногда панические атаки могут возникать из-за безобидных на первый взгляд привычек.Одним из ключевых факторов, который может привести к ухудшению психического состояния, является плохая осанка. Еще в 2014 году завершилось исследование, которое помогло установить, что люди, сидящие сгорбленно, намного чаще используют слова, которые относятся к депрессивным состояниям, чем те, кто держит спину прямой. Вдобавок, для сохранения нормального психического фона нужно больше двигаться. В противном случае, заявляют исследователи, существенно увеличивается шанс впасть в депрессию.Следующие причины — чрезмерная зависимость современного человека от смартфонов и социальных сетей. В случае невозможности проверить сообщения или запустить приложение у некоторых людей появляются признаки тревожности и депрессии. Схожий эффект наблюдается при отказе от употребления кофе. При уменьшении потребления этого напитка у людей увеличивается риск развития нервозов. В то же время ученые подчеркивают, что злоупотребление данным продуктом также может нанести вред здоровью.Привычка откладывать дела на потом – прокрастинация — может привести к утрате важных возможностей, что негативно влияет на самооценку. Подрыв уверенности в себе – прямой путь в ряды тех, кто страдает от депрессии. В качестве последней причины ученые указывают на, так называемые, токсичные отношения с близкими. При отсутствии взаимопонимания с тем или иным человеком психологи рекомендуют ограничить общение или полностью его прекратить.