Целебный эликсир, который избавит от накопленных токсинов в толстой кишке

Накопленные токсины в толстой кишке могут быть чрезвычайно опасны для общего состояние здоровья. Вы можете очистить прямую кишку с помощью простого самодельного рецепта, который включает в себя смесь имбиря, органических яблок, морской соли и лимона.РецептВам понадобится:- ? ст. яблочного сока;- 2 ст. органического лимонного сока;- 1 ст. имбирного сока;- ? чайной ложки морской соли;- ? стакана очищенной теплой воды.Приготовление:В кастрюлю налить воду и поставить ее на плиту на слабый газ. Вода не должна начинать кипеть. Добавить морскую соль. Хорошо перемешать, пока морская соль не растворится. Добавьте яблочный и лимонный сок, имбирь и хорошо перемешайте.Как это использовать?Вы должны пить один стакан этого напитка каждое утро на голодный желудок перед завтраком. Лимон и яблоко имеют высокое содержание мощных антиоксидантов, минералов и витаминов, которые будут стимулировать иммунную систему, бороться с болезнями и инфекциями и очистят организм от опасных токсинов.Имбирь содержит мощное соединение, которое поможет регулировать кровяное давление, снизить уровень вредного холестерина и предотвратить развитие сахарного диабета.Вам не придется беспокоиться о каких-либо осложнениях для здоровья от употребления этой смеси, так как все ингредиенты натуральные. Вы должны пить смесь один раз в день на протяжении недели. Но если у вас имеются проблемы со здоровьем, перед курсом очищения лучше посоветоваться с врачом.