Целебный эликсир, который избавит от накопленных токсинов в толстой кишке
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Рецепт
Вам понадобится:
- ? ст. яблочного сока;
- 2 ст. органического лимонного сока;
- 1 ст. имбирного сока;
- ? чайной ложки морской соли;
- ? стакана очищенной теплой воды.
Приготовление:
В кастрюлю налить воду и поставить ее на плиту на слабый газ. Вода не должна начинать кипеть. Добавить морскую соль. Хорошо перемешать, пока морская соль не растворится. Добавьте яблочный и лимонный сок, имбирь и хорошо перемешайте.
Как это использовать?
Вы должны пить один стакан этого напитка каждое утро на голодный желудок перед завтраком. Лимон и яблоко имеют высокое содержание мощных антиоксидантов, минералов и витаминов, которые будут стимулировать иммунную систему, бороться с болезнями и инфекциями и очистят организм от опасных токсинов.
Имбирь содержит мощное соединение, которое поможет регулировать кровяное давление, снизить уровень вредного холестерина и предотвратить развитие сахарного диабета.
Вам не придется беспокоиться о каких-либо осложнениях для здоровья от употребления этой смеси, так как все ингредиенты натуральные. Вы должны пить смесь один раз в день на протяжении недели. Но если у вас имеются проблемы со здоровьем, перед курсом очищения лучше посоветоваться с врачом.
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