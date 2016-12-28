Удивительные свойства брокколи, которые полезны для нашего здоровья

Брокколи — это овощ, напоминающий по форме “дерево”, принадлежащий к семейству крестоцветных (также включающих в себя капусту).Темно-зеленый цвет брокколи, так же, как ее форма и толстый несъедобный стебель, сразу привлекают наше внимание.Эксперты рассказали подробно об этом удивительном растении или, как его еще называют, спаржевой капусте, которая является защитником вашего здоровья.Чем же так полезна брокколи?Брокколи растет в холодном климате и цветет жарким летом, едят ее вареной или приготовленной на пару (но все больше людей предпочитают употреблять эту капусту в сыром виде), а ее аромат похож на цветную капусту.Основными производителями брокколи являются Китай, Индия, США, Испания и Италия.Вкусная капуста брокколи дает нам много питательных веществ. Среди них можно выделить в большом количестве: витамин С, кальций, магний, фосфор и калий.В ее составе присутствует значительное количество пищевых волокон, селен и лютеин. Также она богата фолиевой кислотой, железом и витамином А.Из этого следует, что брокколи — это очень полезный продукт, который должен постоянно присутствовать в нашем рационе, а особенно в питании наших детей.Брокколи: продукт-лекарьМы уже знаем, что многие овощи и фрукты используются как домашние средства лечения, благодаря своим компонентам и питательным веществам.В случае с брокколи необходимо особенно подчеркнуть ее значение, поскольку она обладает рядом лечебных свойств, которыми мы все можем воспользоваться, добавив в свой рацион этот замечательный овощ.Так, благодаря ее фитохимическим свойствам, рекомендуется употреблять брокколи для следующих целей:Предотвратить появление ракаГлюкозинолаты затормаживают развитие раковых клеток. Синигрин — еще один уникальный элемент, который входит в состав брокколи, он вызывает естественную гибель предраковых клеток в желудке и кишечнике.Эти компоненты также служат для предотвращения следующих типов рака: гортани, легких или полости рта у курильщиков, рака груди у женщин, рака простаты у мужчин.Кроме того, этот овощ предотвращает развитие рака печени.Улучшить здоровье сердцаФолиевая кислота, которой богата брокколи, имеет жизненно важное значение, поскольку она позволяет не только усваивать железо должным образом, избежать пороков развития у плода, но и предотвращает сердечнососудистые заболевания.За счет снижения гомоцистеина, на уровень которого влияет фолиевая кислота, входящая в ее состав, брокколи предотвращает сердечные приступы, аритмию и развитие атеросклероза. Кроме того, она полезна людям, страдающим гипертонией.Бороться с анемиейБрокколи – это продукт, который дает нам много железа, и поэтому идеально подходит для больных анемией.Также рекомендуется употреблять овощ таким категориям людей:Беременные.Женщины с тяжело протекающими менструациями.Страдающие от сильных носовых кровотечений.Кормящие матери.Улучшать пищеварениеВитамины группы В, которые есть в составе брокколи, используются для создания ферментов, таких, как, например, пепсин, способствующий лучшему перевариванию пищи.Если вы страдаете от метеоризма или имеете проблемы с кишечной флорой, мы рекомендуем вам употреблять этот богатый важными элементами овощ, по крайней мере, раз в неделю.Благодаря наличию большого количества волокон, брокколи способствует лучшей проходимости пищи, выводит токсины из кишечника и дает чувство сытости.Таким образом, брокколи идеально подходит для тех, кто беспокоится о своем питании или сидит на диете и хочет похудеть.Лечить депрессию и нервыПосле того как вы поели брокколи, у вас появляется не только чувство сытости, но и хорошее настроение и самочувствие. Это следствие того, что она помогает организму вырабатывать допамин, отвечающий за снижение тревожности, стресса и депрессии.В то же время, магний и кальций, входящие в состав этого овоща:Регулируют циклы сна и помогают при бессоннице.Расслабляют нервы и мышцы.Регулируют сердцебиение.Дают заряд бодрости.Употребление брокколи придает нам жизненной силы и счастья.Предотвращать задержку жидкости в организмеЭто происходит благодаря калию, который противодействует накапливанию жидкости в организме при употреблении в пищу слишком большого количества соли.Если вы страдаете от отеков, гипертонии или ожирения, пожалуйста, добавьте брокколи в свой рацион.Уменьшить боль в суставахБрокколи способствует удалению скопления серозной жидкости в суставах, благодаря наличию калия и глутатиона. Это идеальный продукт для людей, страдающих артритом и остеоартритом.Брокколи способна улучшить наш внешний видАнтиоксидантные свойства этого растения помогают детоксикации организма и позволяют нам выглядеть более красивыми и молодыми.Брокколи обладает способностью стимулировать активность печени и очищать кровь (которая затем способствует более здоровому цвету лица), чтобы предотвратить выпадение волос и уменьшить проблемы с кожей (угри, сухость, морщины).Регулировать работу щитовидной железыВсе представители семейства крестоцветных, в том числе и брокколи, помогают уменьшать выработку гормонов щитовидной железы, и поэтому рекомендуются для людей с гипертиреозом.Однако, ее употребление не желательно для пациентов с гипотиреозом, так как уровень гормонов может упасть слишком сильно и вызвать проблемы.Для того, чтобы наилучшим образом воспользоваться всеми преимуществами брокколи, готовьте ее на пару от 3 до 5 минут, чтобы избежать потери фитохимических и питательных веществ (многие из них теряют свои свойства от высоких температур и при кипении), а затем обжарьте с оливковым маслом и чесноком.