Удивительные свойства брокколи, которые полезны для нашего здоровья
http://healthinfo.ua - Добавил shambala в категорию Разное
Темно-зеленый цвет брокколи, так же, как ее форма и толстый несъедобный стебель, сразу привлекают наше внимание.
Эксперты рассказали подробно об этом удивительном растении или, как его еще называют, спаржевой капусте, которая является защитником вашего здоровья.
Чем же так полезна брокколи?
Брокколи растет в холодном климате и цветет жарким летом, едят ее вареной или приготовленной на пару (но все больше людей предпочитают употреблять эту капусту в сыром виде), а ее аромат похож на цветную капусту.
Основными производителями брокколи являются Китай, Индия, США, Испания и Италия.
Вкусная капуста брокколи дает нам много питательных веществ. Среди них можно выделить в большом количестве: витамин С, кальций, магний, фосфор и калий.
В ее составе присутствует значительное количество пищевых волокон, селен и лютеин. Также она богата фолиевой кислотой, железом и витамином А.
Из этого следует, что брокколи — это очень полезный продукт, который должен постоянно присутствовать в нашем рационе, а особенно в питании наших детей.
Брокколи: продукт-лекарь
Мы уже знаем, что многие овощи и фрукты используются как домашние средства лечения, благодаря своим компонентам и питательным веществам.
В случае с брокколи необходимо особенно подчеркнуть ее значение, поскольку она обладает рядом лечебных свойств, которыми мы все можем воспользоваться, добавив в свой рацион этот замечательный овощ.
Так, благодаря ее фитохимическим свойствам, рекомендуется употреблять брокколи для следующих целей:
Предотвратить появление рака
Глюкозинолаты затормаживают развитие раковых клеток. Синигрин — еще один уникальный элемент, который входит в состав брокколи, он вызывает естественную гибель предраковых клеток в желудке и кишечнике.
Эти компоненты также служат для предотвращения следующих типов рака: гортани, легких или полости рта у курильщиков, рака груди у женщин, рака простаты у мужчин.
Кроме того, этот овощ предотвращает развитие рака печени.
Улучшить здоровье сердца
Фолиевая кислота, которой богата брокколи, имеет жизненно важное значение, поскольку она позволяет не только усваивать железо должным образом, избежать пороков развития у плода, но и предотвращает сердечнососудистые заболевания.
За счет снижения гомоцистеина, на уровень которого влияет фолиевая кислота, входящая в ее состав, брокколи предотвращает сердечные приступы, аритмию и развитие атеросклероза. Кроме того, она полезна людям, страдающим гипертонией.
Бороться с анемией
Брокколи – это продукт, который дает нам много железа, и поэтому идеально подходит для больных анемией.
Также рекомендуется употреблять овощ таким категориям людей:
Беременные.
Женщины с тяжело протекающими менструациями.
Страдающие от сильных носовых кровотечений.
Кормящие матери.
Улучшать пищеварение
Витамины группы В, которые есть в составе брокколи, используются для создания ферментов, таких, как, например, пепсин, способствующий лучшему перевариванию пищи.
Если вы страдаете от метеоризма или имеете проблемы с кишечной флорой, мы рекомендуем вам употреблять этот богатый важными элементами овощ, по крайней мере, раз в неделю.
Благодаря наличию большого количества волокон, брокколи способствует лучшей проходимости пищи, выводит токсины из кишечника и дает чувство сытости.
Таким образом, брокколи идеально подходит для тех, кто беспокоится о своем питании или сидит на диете и хочет похудеть.
Лечить депрессию и нервы
После того как вы поели брокколи, у вас появляется не только чувство сытости, но и хорошее настроение и самочувствие. Это следствие того, что она помогает организму вырабатывать допамин, отвечающий за снижение тревожности, стресса и депрессии.
В то же время, магний и кальций, входящие в состав этого овоща:
Регулируют циклы сна и помогают при бессоннице.
Расслабляют нервы и мышцы.
Регулируют сердцебиение.
Дают заряд бодрости.
Употребление брокколи придает нам жизненной силы и счастья.
Предотвращать задержку жидкости в организме
Это происходит благодаря калию, который противодействует накапливанию жидкости в организме при употреблении в пищу слишком большого количества соли.
Если вы страдаете от отеков, гипертонии или ожирения, пожалуйста, добавьте брокколи в свой рацион.
Уменьшить боль в суставах
Брокколи способствует удалению скопления серозной жидкости в суставах, благодаря наличию калия и глутатиона. Это идеальный продукт для людей, страдающих артритом и остеоартритом.
Брокколи способна улучшить наш внешний вид
Антиоксидантные свойства этого растения помогают детоксикации организма и позволяют нам выглядеть более красивыми и молодыми.
Брокколи обладает способностью стимулировать активность печени и очищать кровь (которая затем способствует более здоровому цвету лица), чтобы предотвратить выпадение волос и уменьшить проблемы с кожей (угри, сухость, морщины).
Регулировать работу щитовидной железы
Все представители семейства крестоцветных, в том числе и брокколи, помогают уменьшать выработку гормонов щитовидной железы, и поэтому рекомендуются для людей с гипертиреозом.
Однако, ее употребление не желательно для пациентов с гипотиреозом, так как уровень гормонов может упасть слишком сильно и вызвать проблемы.
Для того, чтобы наилучшим образом воспользоваться всеми преимуществами брокколи, готовьте ее на пару от 3 до 5 минут, чтобы избежать потери фитохимических и питательных веществ (многие из них теряют свои свойства от высоких температур и при кипении), а затем обжарьте с оливковым маслом и чесноком.
LentaInform
Listis
СМИ2
24СМИ
Добавить комментарий