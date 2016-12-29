Как минимизировать побочные эффекты лекарств при СДВГ
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СДВГ — это состояние, вызывающее постоянную невнимательность, гиперактивность или импульсивность, которое начинается в детстве и может сохраняться во взрослом состоянии.
Американская академия семейных врачей дает следующие рекомендации, чтобы свести к минимуму побочные эффекты, вызванные этими препаратами:
- принимать только минимальные дозы для того, чтобы контролировать симптомы; поговорить с врачом об оптимальной дозе;
- при расстройствах желудка препарат следует принимать с пищей;
- по разрешению врача можно выбрать дни, свободные от приема препарата;
- если препараты, необходимые для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, вызывают потерю веса, необходимо добавить в меню дня здоровые закуски
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