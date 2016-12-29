Как минимизировать побочные эффекты лекарств при СДВГ

Лекарственные средства, предписанные для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), могут эффективно подавлять симптомы заболевания, но они также могут вызвать целый ряд побочных эффектовСДВГ — это состояние, вызывающее постоянную невнимательность, гиперактивность или импульсивность, которое начинается в детстве и может сохраняться во взрослом состоянии.Американская академия семейных врачей дает следующие рекомендации, чтобы свести к минимуму побочные эффекты, вызванные этими препаратами:- принимать только минимальные дозы для того, чтобы контролировать симптомы; поговорить с врачом об оптимальной дозе;- при расстройствах желудка препарат следует принимать с пищей;- по разрешению врача можно выбрать дни, свободные от приема препарата;- если препараты, необходимые для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, вызывают потерю веса, необходимо добавить в меню дня здоровые закуски