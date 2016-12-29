Ген определяет степень рискованности

Будут ли люди принимать решения о рискованных финансовых инвестициях или нет, иногда зависит только от наличия в их ДНК специфических вариантов двух генов, регулирующих передачу нервных импульсов, говорят американские ученые.«Наше исследование впервые показывают роли специфических вариантов генов серотонинового транспортного белка и дофаминового рецептора в предсказании будут ли люди в большей или меньшей степени брать на себя финансовые риски», - сказал один из авторов исследования Камелия Кунен Северо-Западного университета в штате Иллинойс.Ученые изучали ген рецептора гормона дофамина DRD4, и ген SLC6A4, кодирующий транспортный белок, предназначенный для переноса гормона серотонина через клеточную мембрану к нейронам.В 1990-х годах ученые выявили различные варианты этих генов, связанные с особенностями эмоционального поведения людей и их привыканием к наркотикам и алкоголю.Один из участков гена SLC6A4, называемый 5-HTTLPR, может содержать дополнительно 44 пары нуклеотидов в своем длинном варианте. Если же он их не содержит, то говорят, что человек обладает короткой аллелью 5-HTTLPR. Этот вариант связан с повышенной невротичностью людей и их стремлением избежать вреда для себя.Авторы исследования установили, что люди, у которых ген SLC6A4 содержит короткую аллель участка 5-HTTLPR, на 30T реже вкладывают деньги в рискованные проекты, чем люди с длинной аллелью.Кроме того, люди, ДНК которых несет аллель гена дофаминового рецептора D4, связанную со стремлением людей к новизне и определяющую их страсть к азартным играм, по сравнению с носителями другого варианта этого гена, на 25% чаще инвестируют средства в рискованные предприятия.В экспериментальной работе, выявившей эту связь, принимало участие 65 студентов Северо-Западного университета, каждому из которых было предоставлено по 15 долларов, после чего подопытным было необходимо принять 96 инвестиционных решений, на каждое из которых те получали дополнительные средства.Студенты знали потенциальный риск рискованных вложений, которые могли принести либо 20% прибыли, либо 10% убытков, а также могли получить фиксированную прибыль в 3% от безопасных вложений.Полученная прибыль сообщалась только по окончании полуторачасового эксперимента. В итоге в среднем каждый участник заработал на виртуальном инвестиционном рынке 25 долларов, пишет Сегодня.При этом в ходе эксперимента каждый из участников вел себя так же, как настоящий финансист, выбирая в каждом случае более рискованные инвестиции, если он мог получить большую прибыль или не боялся потерять часть средств в случае неудачи.Кунен отмечает, что гены определяют менее 30% различий в том, как люди принимают на себя риски, остальные различия обусловлены личным опытом и воспитанием, а потому возможность предсказания поведения инвесторов нуждается в дальнейшем исследовании