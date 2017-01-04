Прием лекарств за праздничным столом: правила безопасности

В сочетании с некоторыми лекарствами бокал вина в новогоднюю ночь может превратиться из праздничного атрибута в бомбу замедленного действия. Если вы регулярно или временно принимаете какие-либо препараты, обязательно изучите в инструкции пункт о взаимодействии с алкоголем.То, что алкоголь нельзя сочетать с антибиотиками, — притча во языцех. Но он плохо сочетается и с безрецептурными препаратами, и с привычными таблетками из домашней аптечки, и с растительными средствами (зверобоем, ромашкой, лавандой).Взаимодействуя с лекарствами, алкоголь может вызывать тошноту и рвоту, головную боль, сонливость, головокружение, обмороки, скачки артериального давления и потерю координации движений. И это только видимые симптомы! В перспективе гремучая смесь этанола и медикаментов может стать причиной повреждений печени, внутренних кровотечений, нарушений дыхания и даже летального исхода.В некоторых случаях алкоголь может снизить эффективность лекарств, делая их бесполезными. Это особенно опасно для хронических больных, которые должны получать лечение регулярно. В других случаях алкоголь делает лекарства вредными или даже токсичными для организма.Даже в небольших количествах алкоголь может усиливать побочные эффекты лекарств. Чтобы избежать проблем, важно соблюдать предписания, указанные в инструкции (даже если вы принимаете безобидные таблетки валерианы!)Особенно опасно сочетать алкоголь с лекарствами пожилым людям. Во-первых, они часто принимают сразу несколько препаратов, во-вторых, алкоголь у них усваивается не так быстро, как у молодых взрослых. Он дольше остается в организме и имеет больший потенциал для взаимодействия с активными веществами лекарств.Сотни рецептурных и безрецептурных средств могут неблагоприятно взаимодействовать с алкоголем. Среди них есть лекарства от следующих болезней:Аллергия;ОРВИ и грипп;Стенокардия и ишемическая болезнь сердца;Эпилепсия;Артрит;Тромбоз;Кашель;Депрессия;Сахарный диабет;Простатит;Изжога и расстройства желудка;Повышенное артериальное давление;Высокий уровень холестерина в крови;Инфекции;Тошнота и укачивание;Боль, лихорадка и воспаление;Бессонница.Примеры наиболее популярных рецептурных лекарств, которые в сочетании с алкоголем приводят к побочным эффектам: сердечные препараты, которые могут вызвать учащенное сердцебиение и внезапные изменения кровяного давления; нестероидные противовоспалительные средства, которые могут увеличить риск инфарктов, инсультов, язв и желудочных кровотечений; разжижающие кровь лекарства, которые могут привести к внутреннему кровотечению; лекарства от бессонницы, которые могут привести к нарушению дыхания и необычному поведению.Никогда не сочетайте парацетамол с алкоголем! Это может привести с серьезному повреждению печени — острой печеночной недостаточности.Как избежать неприятностей в Новый годЕсли верить статистике, приведенной журналом «Alcoholism: Clinical and Experimental Research», 42% людей в мире периодически смешивают лекарства с алкоголем вопреки инструкциям. Неужели все они находятся в смертельной опасности?- Во многом это зависит от времени действия таблетки, - объясняет Аарон Уайт, специалист Национального института алкогольной зависимости США. - Обязательно узнайте у врача или фармацевта срок, за который ваше лекарство выводится из организма. Когда он истечет, алкоголь уже не будет таким опасным.Чем запивать лекарства за праздничным столом?Водой и только водой! Если в Новый год вы решили отказаться от спиртного, это не значит, что таблетки можно запивать чем угодно. В цитрусовых соках, например, содержатся вещества, усиливающие действие лекарств. Особенно это касается грейпфрута, который буквально превращает лекарства в яд. Чай, кисель, компот и кофе могут повлиять на скорость всасывания и выведения активных компонентов из организма.Молоко не дружит с сердечными лекарствами и антибиотиками тетрациклиновой группы. Сладкие газированные напитки раздражают слизистую желудка, и ее категорически не рекомендуют сочетать с препаратами, улучшающими пищеварение или антибиотиками.Чтобы Новый год не превратился в кошмар, а утро 1 января оставалось праздничным, внимательно изучите инструкции своих лекарств и соблюдайте их как личный свод законов!