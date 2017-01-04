Пить больше воды нужно хотя бы потому, что снижается вероятность появления камней в почках, рака мочевого пузыря и толстой кишки, а также сердечных приступов. Чем грозит недостаточное употребление воды?..Замедляется метаболизмДоктор Говард Мурад, автор книги The Water Secret и ведущий эксперт в области здоровья кожи, во время своих исследования обнаружил, что чем больше влаги поступает в тело, тем быстрее оно начинает сжигать калории — то есть ускоряется метаболизм. Как следствие — вы выглядите и чувствуете себя гораздо лучше.Приходится прикладывать больше умственных усилийУченые Института психиатрии при Королевском колледже Лондона изучали связь между количеством выпитой воды и сознательным принятием решений у подростков. В ходе исследования они обнаружили, что недостаточное потребление воды приводит к в буквальном смысле слова к сжатию мозга. Поэтому те респонденты, кто выпивал мало воды, затрачивали больше времени для решения задач по сравнению с другими молодыми людьми, которые поддерживали водный баланс в норме. Организм взрослых людей будет реагировать так же — так что, возможно, ваши неудачи на работе связаны с тем, что вы пьете недостаточно воды.Хочется больше естьИсследования пищевых привычек людей показали, что те, кто выпивает перед приемом пищи стакан воды, потребляют на 75-90 калорий меньше, а это в долгосрочной перспективе приводит к постепенному здоровому снижению веса.Морщины становятся заметнееВода обладает уникальной способностью возвращать коже тонус и упругость, разглаживать мелкие морщинки и тонкие складки, а также оживлять цвет лица. Так что для свежего и бодрого внешнего вида пить воду просто необходимо.Настроение оставляет желать лучшегоИсследователи из Университета Тафтса в городе Медфорд, США попросили одну группу респондентов выполнить интенсивную аэробную тренировку, не выпивая при этом воды, а вторую группу, напротив, просили обязательно выпить немного воды перед началом тренинга. После окончания тренировки те респонденты, что не пили воду, чувствовали усталость, раздражение и были настроены крайне депрессивно и напряженно по сравнению с участниками, которые поддерживали водный баланс на нужном уровне. Та же логика характерна и для повседневной жизни, ведь даже занимаясь повседневными делами, мы расходуем запасы воды в организме, и пополнять их жизненно необходимо.Привычка пить больше воды не появится сама по себе. Ее необходимо воспитывать вполне сознательно, каждый день выпивая чуть больше, чем вчера. Но начав делать это, совсем скоро вы заметите вполне очевидные перемены к лучшему, так что начать стоит прямо сейчас.