Как правильно употреблять алкоголь на Новый год?

Чтобы все прошло наилучшим образом и неправильный прием алкоголя не помешал вам как следует отпраздновать, придерживайтесь следующих рекомендаций.Первое. Подготовка. Она заключается в том, чтобы до Нового года, днем, вы выпили бокал вина или шампанского. Так вы запустите выработку необходимого фермента алкогольдегидрогеназа. Он расщепляет алкоголь в крови. К тому же, если днем этот фермент выработается, то ночью он расщепит выпитый алкоголь в разы быстрее.Второе. В саму новогоднюю ночь не стоит пить одно шампанское в больших количествах. Его можно выпить под бой курантов, а потом перейти на вино. Пузырьки шампанского могут негативно сказываться на вашем желудке, что может помешать вам отпраздновать как следует Новый год.Третье. Закусывайте. После выпитого бокала вина или рюмочки водки важно закусывать. А также можно запивать водой, лучше минеральной. Один стакан, к примеру, на 300 гр. вина.Четвертое. Не понижайте градус. Если вы уже начали с чего-то покрепче, то важно сохранить градус. То есть если вы начали пить водку, то не стоит переходить на вино. И ни в коем случае не чередуйте алкоголь.Пятое. Не пейте на голодный желудок. Прежде чем пуститься во все тяжкие или же просто пригубить бокальчик вина, нужно перед этим хорошо поесть. В противном случае – алкоголь быстро попадет в кровь, и вы тут же опьянеете.Шестое. Употребляйте как можно меньше сладких алкогольных напитков. Когда глюкоза сочетается с алкоголем, то это может грозить сильным отравлением и интоксикацией. Крепленое вино и ликеры могут привести к заболеваниям печени. Не забывайте об этом.Седьмое. В Новогоднюю ночь после выпитого не стоит сидеть неподвижно на одном месте, старайтесь выйти потанцевать, подвигаться. Так алкоголь быстрее выйдет из вашей крови, и вы не так сильно будете ощущать недомогание на следующее утро.При выборе алкоголя важно смотреть на этикетку и на срок годности жидкости. Правильно употреблять алкоголь на Новый год очень важно, чтобы сохранить ум и память, хорошее физическое состояние. Не забывайте, что от количества выпитого в новогоднюю ночь может зависеть ваше состояние целую последующею неделю.