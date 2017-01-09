Ученые рассказали, как нужно правильно просыпаться

Ученые провели исследование на тему «умения просыпаться рано и в хорошем настроении». По окончании эксперимента специалисты назвали несколько способов, которые помогут правильно осуществить поставленную задачу.Очень многим людям подъем с постели дается крайне тяжело, тем более это касается раннего подъема. И кажется, что ни какие высшие силы не смогут изменить то состояние, которое появляется у человека по утрам, однако специалисты доказали, что все же способ есть, а если быть точнее, то несколько способов.В первую очередь, человек должен объяснить сам себе, зачем ему так важен ранний подъем. К примеру, появившееся сутра свободное время можно потратить на тренировку, поедание чего-то вкусного или уход за собой. Также важно иметь все условия, в которых будет «удобно» проснуться. В качестве антипримера можно привести низкую температуру в комнате, из-за которой не хочется вылезать из-под одеяла.Также ученые настаивают на том, что человек должен не слишком поздно отходить ко сну и желательно делать это в одно и то же время. Это же можно сказать и о подъемах. Важно, чтобы каждый день человек вставал, например, в 7 часов, а не чередовал подъем в 6 часов, 9, 10 и 5.