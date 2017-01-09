Ученые рассказали, как нужно правильно просыпаться
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В первую очередь, человек должен объяснить сам себе, зачем ему так важен ранний подъем. К примеру, появившееся сутра свободное время можно потратить на тренировку, поедание чего-то вкусного или уход за собой. Также важно иметь все условия, в которых будет «удобно» проснуться. В качестве антипримера можно привести низкую температуру в комнате, из-за которой не хочется вылезать из-под одеяла.
Также ученые настаивают на том, что человек должен не слишком поздно отходить ко сну и желательно делать это в одно и то же время. Это же можно сказать и о подъемах. Важно, чтобы каждый день человек вставал, например, в 7 часов, а не чередовал подъем в 6 часов, 9, 10 и 5.
Listis
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