Антиоксидант из грудного молока защищает от болезни печени

Известно: антиоксиданты, которыми богаты овощи и фрукты, предотвращают повреждение клеток. К антиоксидантам относятся, например, витамины C, E, селен и каротиноиды. Сотрудники Университета Колорадо провели исследование на мышах. Они изучали действие пирролохинолинхинона (PQQ) - антиоксиданта, содержащегося в грудном молоке, киви, сое и сельдерее. Ученые пришли к выводу, что PQQ может предотвратить неалкогольную жировую болезнь печениИсследователи наблюдали за двумя группами беременных мышей. Первую группу кормили жирными и сладкими продуктами, типичными для Западной диеты. Из-за этого у грызунов развивалось ожирение. Другая группа ела здоровую пищу. В каждой группе часть животных получала питьевую воду с PQQ. Затем потомство мышей в течение 20 недель кормили жирным и сладким либо здоровой пищей. Также некоторые получали PQQ с грудным молоком матери.Ученые заметили: мыши, которых кормили жирными и сладкими продуктами, больше прибавили в весе. Антиоксидант не влиял на вес, но благодаря PQQ у тучного потомства мышей было меньше жира в печени и жировой ткани в целом. Причем, антиоксидант уменьшал количество жира в печени у этих грызунов еще в утробе матери. PQQ снижал уровни окислительного стресса и активность провоспалительных генов у мышей с ожирением. Видимо, он также уменьшал уровень воспаления в печени. Положительный эффект сохранялся даже после отлучения мышат от груди.