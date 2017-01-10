Антиоксидант из грудного молока защищает от болезни печени
http://www.meddaily.ru - Добавил shambala в категорию Разное
Исследователи наблюдали за двумя группами беременных мышей. Первую группу кормили жирными и сладкими продуктами, типичными для Западной диеты. Из-за этого у грызунов развивалось ожирение. Другая группа ела здоровую пищу. В каждой группе часть животных получала питьевую воду с PQQ. Затем потомство мышей в течение 20 недель кормили жирным и сладким либо здоровой пищей. Также некоторые получали PQQ с грудным молоком матери.
Ученые заметили: мыши, которых кормили жирными и сладкими продуктами, больше прибавили в весе. Антиоксидант не влиял на вес, но благодаря PQQ у тучного потомства мышей было меньше жира в печени и жировой ткани в целом. Причем, антиоксидант уменьшал количество жира в печени у этих грызунов еще в утробе матери. PQQ снижал уровни окислительного стресса и активность провоспалительных генов у мышей с ожирением. Видимо, он также уменьшал уровень воспаления в печени. Положительный эффект сохранялся даже после отлучения мышат от груди.
СМИ2
24СМИ
LentaInform
Listis
Добавить комментарий