Росздравнадзор закрыл три клиники китайской медицины

В Росздравнадзоре заявили о прекращении незаконной деятельности трех медицинских центров, специализирующихся на китайской медицине: «Центр китайской медицины «Цветок долголетия», ООО «Центр Долголетия», «ЦИН ДАО». В ходе проверок, которые продолжались на протяжении 4 месяцев, сотрудники ведомства выяснили, что пациенты этих клиник не получали той медицинской помощи, которую им обещали предоставить. Практически на каждом шаге своей деятельности указанные организации, расположенные в Сочи, Москве и Московской области, нарушали закон – у персонала не было разрешения на работу в России, больных лечили неизвестными травами, а за безопасностью при оказании медицинской помощи и вовсе никто не следил.Клиентам предлагали массаж, рефлексотерапию и терапию травами, за десятидневный курс траволечения они платили около 20 тысяч рублей (сумма указана для г. Сочи). За эти деньги услуги им предоставляли граждане Китая и других государств (так, массажистом в одном из центров на нелегальной основе работал гражданин Туниса, которого после проверок депортировали), не имевшие разрешения на работу в России. Было ли у врачей-самозванцев медицинское образование – неизвестно, никаких документов у них не обнаружили. В офисе фирмы, расположенной в Сочи, обнаружили большое количество мешков с различными растениями, на которых не было никаких опознавательных знаков. Из этих растений работавшие в компании мигранты составляли смеси для лечения пациентов. Позже оказалось, что все эти запасы состояли из травяных сборов, которые любой человек может приобрести в аптеке. Клиника в селе Петрово-Дальнее Московской области принимала больных в не предназначенных для этого помещениях, «специалисты» работали на оборудовании, которое не проходило технического обслуживания, а документация частично велась на китайском языке. Московский медицинский центр при оказании услуг больным использовал оборудование и медицинские изделия (в том числе иглы), не зарегистрированные в России, а кроме того, при обыске в помещениях клиники нашли по крайнем мере сто пакетиков с зеленым порошком неизвестного назначения. Всеми тремя делами в настоящее время занимаются суды и прокуратура.В то же время легальная китайская медицина в России в последнее время только приветствуется. «МедНовости» в июле 2016 года писали о том, что Первый МГМУ имени И.М. Сеченова совместно с Харбинским медицинским университетом планирует готовить магистров китайской традиционной медицины – для них будет создана специальная программа. В ноябре стало известно, что университетский центр китайской медицины появится и в Воронеже – на базе ВГМУ. Русские и китайские специалисты в рамках посвященного традиционной китайской медицине круглого стола также общались на тему подготовки студентов по новым направлениям.В самом же Китае ученые работают над тем, чтобы перевести испытанные веками целительские практики в рамки доказательной медицины. Одну из государственных премий Китая, вручаемых за научно-технический прогресс, получили Аомэньский университет и Пекинский объединенный медицинский колледж за работу по генной идентификации растений, используемых в традиционной китайской медицине при приготовлении лекарств. Исследователи создали целую систему, по которой каждое растение получило свой генный паспорт. Это поможет в дальнейшем разобраться, какие сочетания растений действительно помогают больным, а какие могут им вредить, а также постепенно перенаправить деятельность врачевателей в научное русло.