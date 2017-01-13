Искусственное освещение повышает заболеваемость раком простаты

Израильские ученые обнаружили, что люди из стран с наибольшим уровнем ночного освещения чаще страдают раком простатыИсследователи из Университета Хайфы при участии профессора Ричарда Стивенса из Университета Коннектикута (США) сопоставили данные Международного агентства по исследованию рака по заболеваемости раком простаты в 164 странах мира с уровнями ночного освещения в этих странах, определенными по спутниковым снимкам. Уровень освещения стандартизовали с учетом распределения плотности населения, чтобы вычислить количество искусственного света, получаемого каждым человеком. Были учтены также такие факторы как потребление электроэнергии, процент городского населения, социоэкономический статус людей и другие.По результатам обработки полученных данных исследуемые страны разделили на три группы: с низким, средним и высоким уровнями ночного освещения. Оказалось, что в странах с низким уровнем освещения раком простаты заболевает 66,77 человек из ста тысяч. При средней ночной освещенности заболеваемость возрастает на 30% (87,11 случаев на сто тысяч человек), а при высокой - на 80% и составляет 157 случаев на сто тысяч человек.По мнению исследователей, искусственное освещение может повышать риск развития рака за счет нарушения выработки мелатонина, подавления иммунной системы или сбоя "биологических часов" организма. Ранее те же авторы показали взаимосвязь между воздействием искусственного освещения по ночам и частотой развития рака груди.