Как восстановить печень после праздников: домашние желчегонные средства

Боль в правом подреберье, появившаяся после обильных застолий - сигнал о неполадках в печени. Алкоголь, никотин, жирная и жареная пища до сих пор являются праздничными «атрибутами» большинства людей. Переедание, которое сопровождает нас в праздничные дни, способствует нарушению обменных процессов в печени. В итоге – развивается неалкогольная жировая болезнь.Существует множество народных методов и советов, как очистить печень. На самом деле, как говорят диетологи, проводится чистка не самой печени, как таковой, а застоя желчи в желчном пузыре. Для того, чтобы желчь не застаивалась и печень лучше работала, следует употреблять в пищу продукты, имеющие желчегонный эффект, и минеральную воду.Помочь печени «самоочиститься» могут некоторые продукты. Поэтому самое время включить в рацион:- овощи. Зимой свежие овощи не всегда доступны, но сделать салат из свеклы, белокочанной капусты, тыквы может позволить себе каждый. Также хорошо стимулируют выведение желчи зелень, цветная капуста и другие ее виды (брокколи), артишоки, руккола, кабачки;- готовьте пищу и заправляйте салаты «правильным» маслом. Восстановить печень поможет льняное и кунжутное масло. Более бюджетный вариант – очищенное подсолнечное масло. Включите в рацион орехи и тыквенные семечки;- больше «минералки» и меньше алкоголя. Если вы действительно хотите восстановить печень, то алкоголь следует исключить совсем. Даже пиво. Минеральную воду следует пить перед едой, по 200 граммов, предпочтительнее – сульфатные минеральные воды.Чтобы помочь печении восстановиться и быстрее вывести накопленные за праздники вредные вещества, обратите внимание на те продукты, которыми вы завтракаете и ужинаете. Если вы любите специи, и у вас нет проблем с желудком или кишечником, то обязательно попробуйте разнообразить свой рацион с помощью:- кориандра. Кориандр придаст тушеным овощам или свежим салатам интересный вкус и поможет вывести из организма тяжелые металлы;- куркумы. Эта специя очень вкусная и полезная: куркума помогает клеткам регенерироваться и борется со стрессом. Особенно вкусными получаются рис и курица с куркумой;- семян льна. Льняные семечки можно как добавить в салаты из свежих овощей, так и просто жевать, запивая водой. Человеку достаточно одной чайной ложки льняных семян в день.Завтракать полезно различными кашами, а не бутербродами. Тарелка овсянки, перловки или гречки и свежевыжатый сок – отличный здоровый завтрак. На ужин отдайте предпочтение легкой пище – молочным продуктам или овощам. Однако лук, чеснок и редис при проблемах с печенью или застое желчи могут спровоцировать спазм и боль.Как быстро почистить печень домаЕсли вы хотите печень и избавиться от застоя желчи в домашних условиях, то подходить к таким методам нужно разумно. В любом случае изначально следует проконсультироваться с врачом. Возможно, у вас есть противопоказания или специалист может назначить дополнительные обследования или тесты. Также врач порекомендует специальные очистительные комплексы именно для вашего организма.Важно знать, что не все «разрекламированные» народные средства полезны. Так, употребление растительного масла с лимоном с дальнейшим лежанием на грелке может спровоцировать воспалительные процесс в желчном пузыре и желудочные колики. Более безопасным и полезным методом очистки печени является очищение шиповником.Приготовить настой из шиповника лучше на ночь и дать ему настояться. Нужно отмерить 3 соловые ложки плодов шиповника, поместить их в термос и залить водой (пол-литра кипятка). Утром выпивается стакан (200 грамм) настоя, в который предварительно нужно добавить три столовых ложки ксилита. Этот бесцветный сахарозаменитель можно купить в любой аптеке. Через полчаса выпивается оставшийся настой шиповника, но уже без добавления ксилита. Следует выждать час, а потом позавтракать свежими фруктами, салатом из овощей или сухофруктами.У настоя из шиповника сильный мочегонный эффект, поэтому не планируйте на этот день никаких мероприятий вдали от дома. Для достижения максимального желчегонного эффекта следует пройти полный очистительный курс: пить настой шиповника каждые 3 дня на протяжении месяца.