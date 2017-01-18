5 признаков, указывающих на рак у молодых людей
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Согласно статистике, каждый год 2500 человек в возрасте от 13 до 24 лет с диагнозом рак составляют около 1% всех диагнозов рака. Отмечается, что симптомы рака часто ошибочно принимаются за другие распространенные заболевания, так как считается, что раком чаще болеют люди в более зрелом возрасте. При этом рак является ведущей причиной смерти молодых людей в Великобритании, что составляет 9% всех смертей у парней и 15% всех смертей у девушек в возрасте 15-24 лет.
В свете этих статистических данных ведущие специалисты опубликовали 5 наиболее распространенных симптомов рака у молодых людей, которые никогда не следует игнорировать.
Продолжительная боль. Боль, которая не уходит после принятия обезболивающих, должна быть немедленно исследована.
Шишки и опухоли. Любые шишки и уплотнения на теле должны быть незамедлительно проверены у специалиста.
Чрезмерная усталость. Сильная усталость, не проходящая даже после долгого полноценного сна, может быть признаком рака.
Значительная потеря веса. Потеря нескольких килограммов без видимой на то причины является тревожным признаком и может указывать на наличие опухоли в организме.
Изменения родинок. Родинки, которые меняют свой цвет или размер, должны быть в обязательном порядке проверены врачом.
Данные также показывают, что наиболее распространенным типом рака у молодых людей является карцинома – рак, который развивается из эпителиальных клеток, выстилающих органы и слизистые. Данные виды рака включают рак щитовидной железы, рак шейки матки, рак кишечника и рак яичников.
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