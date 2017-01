Акулий антибиотик может помочь бороться с болезнью Паркинсона

Международная команда ученых установила, что стероидный антибиотик скваламин, вырабатываемый колючими акулами, может помочь в лечении болезни Паркинсона.В исследовании, возглавляемом специалистами Centre for Misfolding Diseases расположенного в Кембриджском университете (Великобритания), университете Джорджтауна и Национальных институтах здравоохранения (США), участвовали также ученые из Испании, Нидерландов и Италии. Выводы, опубликованные в Proceedings of The National Academy of Sciences, являются только предварительными, но могут дать толчок к новым методам лечения Паркинсона и деменции.Команда синтезировала искусственный скваламин, что позволило отвести угрозу от колючей акулы, уже оказавшейся на грани вымирания из-за вылова.«Полученный стероид идентичен натуральной молекуле, — отметил соавтор исследования доктор Майкл Заслофф. – Вещество находится в виде белого порошка. В клинических испытаниях на людях оно будет использоваться как таблетки для орального приема».Для исследования ведущий автор проекта Майкл Перни и его коллеги генетически запрограммировали нематод C. Elegans на чрезмерную выработку альфа-синуклеина. Этот белок накапливается на нервных окончаниях при болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, нарушая их работу и постепенно убивая клетки. Опыты показали, что скваламин может удалять эти новообразования. Небольшие же скопления белка клетки способны переварить, если их система удаления отходов не перегружена.В основе действия скваламина может лежать заряд молекул. У антибиотика он положительный, как и у альфа-синуклеина. Это притягивает вещества к отрицательно заряженной поверхности клетки, провоцируя их «столкновение».Акул, не страдающих деменцией, антибиотик защищает от бактерий, вирусов, грибков и паразитов.Сейчас ученые предполагают, что Паркинсон может начинаться в кишечнике, так как у многих больных наблюдаются проблемы с ЖКТ до проявления симптомов. Будущее многоцентровое клиническое испытание сосредоточено на этой гипотезе. Исследователи хотят выяснить, как скваламин влияет на работу ЖКТ и, следовательно, развитие болезни.