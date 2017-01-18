Советы по здоровому питанию в зимнее время

Если вы хотите сбросить лишний вес, перестать есть слишком много сладкого и вообще, вернуть себе здоровый вид, вам помогут наши простые советы.Как обычно, диетологи рекомендуют употреблять как можно меньше обработанных продуктов, использовать продукты, содержащие полезные жиры, протеины и медленно усваиваемые углеводы, а также увеличить в своем меню количество вегетарианских и веганских блюд.Уверяем вас, лишние килограммы уйдут, а вы будете полны энергии. Улучшится ваше пищеварение, а также иммунитет.Предлагаем шесть простых способов улучшить ваш ежедневный рацион.1. Пейте зеленый чайХотя бы один раз в течение дня пейте зеленый чай. Зеленый чай богат обладающими защитными свойствами полифенолами, этот напиток оказывает благотворное влияние на тело и улучшает настроение.2. Повысьте уровень полезных бактерий в кишечникеДобавьте в свой дневной рацион 75-граммовую порцию ферментированных продуктов - например кимчи или квашеную капусту - поскольку именно они снабжают кишечник полезными бактериями, необходимыми для здорового пищеварения, и, как следствие, служат укреплению иммунитета. Если вы не фанат этих продуктов, ешьте биойогурты, а вместо обычно дрожжевого хлеба употребляйте хлеб на закваске.3. Убедитесь, что получаете достаточное количество витамина DВ период низкой активности солнца позаботьтесь о поддержании в организме достаточного количества витамина D, который служит сохранению крепости костей и зубов, предотвращает развитие некоторых заболеваний, включая болезни сердца, некоторых видов рака, и даже защищает от гриппа. Витамин D содержится в жирной рыбе, жирных молочных продуктах и яйцах.4. ПриправыДобавляйте в свои блюда острые травы и специи, такие, например, как стручковый перец, имбирь или чеснок. Такие продукты улучшают циркуляцию крови, а также обеспечивают термогенный эффект – это означает, что они помогают организму сохранять тепло в руках и ногах и комфортно переносить холодную погоду.5. Перекусывайте правильноСнэки могут быть частью здорового сбалансированного питания, но стоит выбирать натуральные продукты, такие как фрукты, овощи, подойдет даже приличный по размеру кусок сыра. Если вы предпочитаете несоленые орехи, лучший вариант – фисташки – они содержат меньше жиров и калорий, чем большинство других видов орехов.6. Ешьте не спеша, наслаждайтесьПостарайтесь принимать пищу не торопясь, полностью сосредоточившись на этом процессе. Сядьте за стол и насладитесь моментом, вместо того, чтобы поглощать еду, стоя у раскрытого у холодильника, или на ходу.Сделайте из приготовления пищи праздник, уделите этому процессу больше времени и сможете получить наслаждение!