Сливочное масло смертельно опасно?..

Британский кардиолог и хирург Шиам Колвекар, работающий в больнице Лондонского университетского колледжа, отмечает постоянно растущее количество инфарктов и инсультов не только в Британии, но и по всему миру. Медик нашел и корень зла – сливочное масло, на официальном запрете которого он теперь настаивает."Запрет сливочного масла и замена его маргариновыми смесями способны сократить суточное потребление насыщенных жиров человеком на 8 граммов", - подсчитал доктор Колвекар.По его данным, только в Британии от сердечнососудистых заболеваний умирает около 200 тысяч человек в год, и как минимум в трети случаев причиной могут быть насыщенные жиры. По статистике, взрослые употребляют в среднем 800 граммов таких жиров в месяц, что на 20% больше рекомендованной нормы. Снижение данного показателя способно спасти 3,5 тысячи жизней каждый год.Заявления кардиолога уже вызвали гневную реакцию со стороны фермеров и популярных в стране кулинарных шоу, которые увидели в них признаки возврата к патерналистскому обществу, в котором "государство считает возможным вмешиваться в частную жизнь людей".