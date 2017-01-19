Сливочное масло смертельно опасно?..
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"Запрет сливочного масла и замена его маргариновыми смесями способны сократить суточное потребление насыщенных жиров человеком на 8 граммов", - подсчитал доктор Колвекар.
По его данным, только в Британии от сердечнососудистых заболеваний умирает около 200 тысяч человек в год, и как минимум в трети случаев причиной могут быть насыщенные жиры. По статистике, взрослые употребляют в среднем 800 граммов таких жиров в месяц, что на 20% больше рекомендованной нормы. Снижение данного показателя способно спасти 3,5 тысячи жизней каждый год.
Заявления кардиолога уже вызвали гневную реакцию со стороны фермеров и популярных в стране кулинарных шоу, которые увидели в них признаки возврата к патерналистскому обществу, в котором "государство считает возможным вмешиваться в частную жизнь людей".
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