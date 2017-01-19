Назван фрукт, замедляющий старение

Действительно ли гранаты являются тем самым суперпродуктом, который способен замедлять процесс старения? Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны сумели доказать это.Хотя гранат длительное время превозносили в качестве суперфрукта, замедляющего старение, никаких серьезных научных подтверждений этому не было. А результаты некоторых исследований даже позволяли предположить, что речь идет о недобросовестной рекламе со стороны производителей этого фрукта. Но теперь швейцарские исследователи все-таки сумели доказать, что все подобные утверждения соответствуют истине.Им удалось найти в гранатах молекулу, которая трансформируется под воздействием микробов в кишечнике и дает возможность мышечным клеткам защищаться от главных причин старения. В опытах на нематодах и грызунах этот эффект был полностью подтвержден. Клинические исследования с участием людей на подходе.По мере старения наши клетки с все большим трудом очищают свои "энергостанции" под названием митохондрии. В результате они теряют способность осуществлять ключевые функции по обеспечению клеток энергией. Данная деградация наблюдается во многих тканях, включая и мышечные, которые постепенно ослабевают. Скопление неработающих митохондрий, по мнению науки, играет роль при развитии многих недугов вроде болезни Паркинсона.Ученым из Швейцарии удалось обнаружить молекулу, которая восстанавливает способность клеточных митохондрий к самоочищению - уролитин А. Ее использование среди клеточных червей увеличило их продолжительность жизни на 45%. Это абсолютно натуральная субстанция, ее эффект является мощным и поддающимся измерению. У пожилых мышей после инъекций данной молекулы спортивные показатели во время упражнений в беговом колесе выросли на 42%.Но спешить в магазин за гранатами пока не стоит - фрукт содержит не саму молекулу, а ее прекурсор. Уролитин А появляется в нашем кишечнике после воздействия местных бактерий, но его количество зависит от микробиома. У некоторых людей данная молекула не производится вовсе, хоть бы они ели гранаты килограммами.