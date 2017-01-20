Как сохранить загар

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Каждому счастливцу, побывавшему в отпуске, хочется, чтобы друзья и коллеги как можно дольше лопались от зависти, глядя на красивый и ровный загар отдохнувшего собрата, а потому многие готовы на любые средства, лишь бы приятный оттенок кожи «не облезал» как можно дольше. Конечно, сохранить загар навечно невозможно, но кое-какие способы продлить его существование все-таки есть

Сохранить темный оттенок кожи можно, если ежедневно умываться не водой из-под крана, а слабо заваренным чаем. Чай не только помогает остаться смуглой, но и замечательно увлажняет кожу и стягивает поры. Тем, кто предпочитает кофе, подойдет такой рецепт: сварите крепкий кофе, остудите и разлейте в формочки для льда. По утрам и вечерам протирайте лицо ледяными кофейными кубиками. А из гущи можно сделать маску: просто размажьте гущу по коже и подождите минут 15, после чего протрите лицо влажным мягким тампоном.

Витамин А поможет вашей коже быстро восстановиться и удержать загар, а раз так, обратите внимание на витаминные комплексы и такие продукты, как говяжья печень, яичный желток, молоко, масло, шпинат, томаты и абрикосы.

Чтобы загар не слезал как можно дольше, избегайте отбеливающих масок. Из домашних средств отбеливающим эффектом обладают огуречные и лимонные маски.
А вот маски из помидоров, наоборот, помогают сохранить темный оттенок кожи. Смешайте мякоть помидора с двумя столовыми ложками свежего творога.
Listis
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