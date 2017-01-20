Ученые нашли новый рецепт того, как победить супербактерии
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Как показали эксперименты, молекула PPMO восстанавливала эффективность антибиотика широкого спектра действия - меропенема - в отношении бактерий с NDM-1. А комбинация PPMO и меропенема прекрасно справлялась с патогенными штаммами кишечной палочки, имевшей NDM-1.
Что важно, ключевой элемент лекарственной устойчивости един для многих типов бактерий. То есть подход, по сути, универсален. Исследователи считают, что молекула PPMO будет готова к испытаниям на людях примерно через три года.
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