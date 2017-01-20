Систему осмотра детей перед поступлением в детский сад или школу реформируют

Минздрав предлагает ее упростить, и нововведения, возможно, вступят в силу в этом году. По словам замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Ольги Чумаковой, сегодня в рамках профилактических осмотров детей необходимо показывать узкоспециализированным специалистам, таким как невролог, офтальмолог, детский хирург, стоматолог. Также сдаются анализы и делаются ультразвуковые исследования"А есть еще и предварительные осмотры, которые проводятся в 3 года и 7 лет, когда ребенок поступает в садик и школу. Но и в тот же период времени проводятся профилактические осмотры, в которых участвуют те же специалисты, что и в предварительных. Получается, что происходит дублирование одних и тех же медицинских манипуляций. А ребенок два раза в год обходит одних и тех же специалистов", - дополняет Чумакова.С точки зрения оптимизации процесса, чиновники предложили оставить только один вид осмотров несовершеннолетних детей - профилактический. Такие осмотры будут проводиться каждый год вплоть до 18 лет. А при поступлении в школу или сад, можно будет предоставить результаты последнего профилактического осмотра. Притом, осмотры организуют и в медицинских учреждениях, и в школах.Каждый ребенок после 15 лет или его законный представитель должны дать письменное согласие на проведение осмотра. Но по желанию ребенок может сам написать заявление об отказе о прохождении осмотра у какого-либо специалиста. Все это должно работать следующим образом: у детей постоянно поверяют здоровье, не расходуя лишних средств. И эти регулярные проверки позволяют выявлять болезни на ранних стадиях.