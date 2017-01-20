Стакан воды повысит уровень интеллекта
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Все дело в той жидкости, которую люди выпивают с утра.
Во время эксперимента люди проходили когнитивные тесты сразу после завтрака, а потом также проходили аналогичные тесты после ланча, который включал в себя стакан воды.
Оказалось, что после ланча результаты были выше, чем после завтрака.
Ученые пришли к выводу, что все дело в воде, которую употребляют люди. По их словам, вода стимулирует интеллект и повышает IQ.
Исследователи говорят, что важно знать меру и не пить больше воды, чем нужно вашему организму.
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