Стакан воды повысит уровень интеллекта

http://healthinfo.ua - Добавил shambala в категорию Другие

Британские исследователи сообщили, что им в рамках эксперимента удалось доказать, что обычная вода способна повысить уровень интеллекта человека.

Все дело в той жидкости, которую люди выпивают с утра.

Во время эксперимента люди проходили когнитивные тесты сразу после завтрака, а потом также проходили аналогичные тесты после ланча, который включал в себя стакан воды.

Оказалось, что после ланча результаты были выше, чем после завтрака.

Ученые пришли к выводу, что все дело в воде, которую употребляют люди. По их словам, вода стимулирует интеллект и повышает IQ.

Исследователи говорят, что важно знать меру и не пить больше воды, чем нужно вашему организму.
СМИ2
LentaInform
Listis
24СМИ

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь