Стакан воды повысит уровень интеллекта

Британские исследователи сообщили, что им в рамках эксперимента удалось доказать, что обычная вода способна повысить уровень интеллекта человека.Все дело в той жидкости, которую люди выпивают с утра.Во время эксперимента люди проходили когнитивные тесты сразу после завтрака, а потом также проходили аналогичные тесты после ланча, который включал в себя стакан воды.Оказалось, что после ланча результаты были выше, чем после завтрака.Ученые пришли к выводу, что все дело в воде, которую употребляют люди. По их словам, вода стимулирует интеллект и повышает IQ.Исследователи говорят, что важно знать меру и не пить больше воды, чем нужно вашему организму.