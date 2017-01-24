Формирование метастазов в мозге

Каким образом происходит образование и распространение метастазов в головном мозгу выяснили ученые из Великобритании.Исследователи ранее предполагали, что раковые клетки метастатического типа крепятся к нейронам серого вещества мозга, а также к глиальным клеткам белого вещества. Однако, как оказалось, в подавляющем большинстве случаев такие клетки формируются не в самом мозговом веществе, а на стенках кровеносных сосудах в головном мозгу.Чтобы придти к таким выводам ученые провели обширное исследование механизмов метастазирование разнообразных типов рака. Они смогли выяснить, что опухолевые клетки крепятся к внутренней стенки сосудов благодаря использовани интегринов.Интегрины – это белки, благодаря которым клетки взаимодействуют с окружающей их тканью. Кроме того, данные белки отвечают за обмен межклеточными сигналами.Оказалось, что если с поверхности раковых клеток удалить интегрины, то метастазирование раковой опухоли останавливается. Следовательно, вполне возможна разработка лекарственных средств нового поколения, которые обеспечат блокировку интегринов и, тем самым, помогут остановить распространение метастазов.Процесс метастазирование активируется почти у 20% пациентов, страдающих от различных раковых заболеваний. Если взять показатель частоты образования, но метастатические опухоли почти в 10-12 превышают рак мозговой ткани первичного типа.Такие опухоли также обладают высокими показателями летальности. В частности, после образования таких опухолей пациенты редко проживают более 9 месяцев, даже если они проходят современное, дорогостоящее и активное лечение. Но, это лечение попросту не помогает – такова страшная сила метастазов.