Мозг шизофреника сам пытается восстановить поврежденные области

Австралийские исследователи выявили необычное свойство мозга людей, больных шизофренией. Судя по всему, он пытается самостоятельно восстанавливать повреждения, вызванные болезнью.Ученые из Австралийского исследовательского института неврологии изучили мозг 38 шизофреников и 38 здоровых людей. В ходе работы специалисты концентрировались на орбитофронтальной коре. Эта часть мозга принимает участие в регулировании эмоционального и социального поведения.Большинство нейронов, передающих информацию данного рода, у здоровых людей располагаются близко к поверхности мозга. У шизофреников ученые обнаружили области высокой плотности нейронов намного глубже.Эксперты полагают, что эти нейроны являются продуктом деятельности части мозга, вырабатывающей новые клетки. Возможно, они перемещаются. Куда они передвигаются, на данном этапе установить не удалось. Однако ученые предположили, что новые клетки постепенно приближаются к поверхности – зоне, больше всего пораженной шизофренией, чтобы восстановить ее.