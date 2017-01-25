Изобретены часы, которые предупреждают человека о заболевании

«Умный» гаджет в виде часов разработали специалисты Стэнфордского университета. Прибор может сигнализировать о первых симптомах многих болезней, таких как: рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Лайма.«Умный» гаджет предупреждает человека о надвигающейся болезни в среднем за 3 дня до ее развития. Слежение за сердечным ритмом, артериальным давлением, температурой тела и другими критериями состояния здоровья может предсказывать вероятность инфекции и заболевания еще до появления первых явных симптомов. Приборы такого рода будут способны определить даже уровень воспалений или резистентность к инсулину, которая является индикатором рисков развития диабета второго типа. Профессор Майкл Снайдер испытал новое устройство на себе. С помощью «умных» часов ученый смог обнаружить у себя болезнь Лайма.Снайдер совершал авиаперелет, когда на борту самолета он зафиксировал у себя изменения в сердечном ритме и уровне кислорода в крови. Ученые рассчитывал на то, что уровень кислорода во время авиаперелета упадет, а сердечный ритм участится, но после посадки и схода на землю все его показатели придут в норму. Однако этого не случилось. И уже через некоторое время Снайдер почувствовал жар и прочие признаки болезни, которые, впрочем, его не особенно удивили, поскольку он был к ним уже готов и заранее поставил себе диагноз. Несмотря на довольно неприятное заболевание, результаты ношения им «умных» часов его порадовали возможностью поставить диагноз заранее и успеть подготовиться к нему.