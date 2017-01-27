Основные направления поддержки ВИЧ-инфицированных

Самым страшным недугом двадцать первого столетия является вирус иммунодефицита. И дело не только в том, что при его обнаружении для человека перестаёт существовать все вокруг, поскольку такой диагноз кажется смертельным приговором. Но и в том, что каждому инфицированному необходима помощь, которая в первую очередь включает в себя обеспечение лекарственными средствами для поддержания иммунной системы в оптимальном состоянии. Поддержка ВИЧ-инфицированных заключается не только в этом. Таким людям необходимо утешение, забота близких, а в некоторых случаях еще и уход. Последний крайне необходим лицам, у которых вирус перешел в стадию синдрома приобретённого иммунодефицита.Поддержка больных СПИДом: основные направленияподдержка больных вичГруппы поддержки ВИЧ-инфицированных в нашей стране имеют несколько направлений. И одним из самых социально-значимых по праву считаются психотерапевтические собрания. На таких групповых занятиях с больными общаются специалисты в области психологии и психотерапии. Поддержка ВИЧ-инфицированных в данном случае помогает людям со страшным диагнозом осознать, что существовать с вирусом пусть и непросто, но можно. Опытные специалисты объясняют больным, как жить дальше, общаться с другими людьми и работать. Такая помощь является профессиональной.