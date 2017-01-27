Основные направления поддержки ВИЧ-инфицированных
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Поддержка больных СПИДом: основные направления
поддержка больных вичГруппы поддержки ВИЧ-инфицированных в нашей стране имеют несколько направлений. И одним из самых социально-значимых по праву считаются психотерапевтические собрания. На таких групповых занятиях с больными общаются специалисты в области психологии и психотерапии. Поддержка ВИЧ-инфицированных в данном случае помогает людям со страшным диагнозом осознать, что существовать с вирусом пусть и непросто, но можно. Опытные специалисты объясняют больным, как жить дальше, общаться с другими людьми и работать. Такая помощь является профессиональной.
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