Хочешь похудеть к весне? Выбирай свой фитнес

Хочешь быстро попрощаться с наеденными за зиму лишними килограммами, сделать талию тоньше, подкачать пресс, разбудить себя от зимней спячки и подкорректировать фигуру? Выбирай фитнес-программу под свое настроение и состояние тела.1. Джоггинг (или треккинг)Суть: это вид оздоровительного бега, усовершенствованный аналог так называемого бега трусцой. Бег не на скорость, а на дальность дистанции. Эффективность тренировки зависит от количества преодоленных километров. Чем больше ты пробежишь, тем быстрее будут таять лишние килограммы.Джоггинг - это хороший способ укрепить здоровье, сбросить лишний вес и привести тело в форму. Обрати внимание, заниматься можно на беговой дорожке в спорт-клубе (треккинг)или на улице в парке/на стадионе (джоггинг). При выборе последнего варианта оздоровительный эффект переживает не только тело, но и бюджет.Кому подходит: всем, кто хочет согнать зимний жирок, снизить уровень холестерина и сахара в крови, улучшить обмен веществ, повысить иммунитет, избавиться от бессонницы, а также укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.2. Степ-аэробикаСуть: это достаточно динамичная тренировка, направленная на быстрое снижение веса, уменьшение жировой прослойки в организме и улучшение работы сердца и системы дыхания. Во время занятия аэробные упражнения выполняются под музыку на степ-платформе (существует несколько уровней сложности, в зависимости от уровня подготовки).Кому подходит: всем, кто хочет быстро снизить вес, без наращивания объемов, повысить выносливость организма, улучшить координацию, накачать пресс, укрепить мышцы нижнего пояса и повысить активность.Продолжительность занятия: 60 минСредняя стоимость в столице: 35-50 грн3. ТайбоСуть: это фитнес-программа высокой интенсивности, которая включает в себя микс динамичных движений – бокс, аэробика, каратэ, таэквондо и т.д. Тренировка помогает снять стресс, взбодриться и зарядиться энергией.Кому подходит: всем, кто хочет сделать тело крепким и красивым. Тайбо тренирует сердечно-сосудистую систему, превращает жировые запасы на талии, бедрах и ягодицах в упругие мышцы. Особенно полезно тем, кто хочет освоить элементы самообороны.Продолжительность занятия: 45-60 минСредняя стоимость в столице: 45 грн4. АквааэробикаСуть: во время тренировки работает вся мускулатура тела. Упражнения достаточно динамичны и разнообразны, выполняются в бассейне под ритмичную музыку.Обрати внимание, водный фитнес не только укрепляет тело, но и является одним из самых быстрых способов избавиться от целлюлита и снизить вес.Кому подходит: всем, кто хочет стать стройнее и забыть об «апельсиновой» корке на бедрах и попе. А также укрепить иммунитет и оздоровиться.Как способ держать себя в тонусе и не потерять (восстановить) форму, аквааэробика подходит беременным женщинам, людям, страдающим ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также физически ослабленным и пожилым.Продолжительность занятия: 45 минСредняя стоимость в столице: 80 грн5. Латина и R'n'bСуть: во время танцевальной тренировки хорошо прорабатываются мышцы ног, спины, живота, рук и плечевого пояса. Темпераментные латиноамериканские или подвижные клубные формируют красивую фигуру, благоприятно воздействуют на позвоночник, исправляют осанку, делая тело гибким и пластичным.Кому подходит: всем, кто хочет не только похудеть, но и пробудить в себе женственность, артистичность и сексуальность.