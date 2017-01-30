Все больше людей психологически зависимы от социальных сетей

С каждым годом психологическая зависимость многих людей от социальных сетей становится все сильнее, утверждают австралийские исследователи.Согласно недавнему исследованию, влияние крупнейших социальных сетей в мире все более усиливается. Специалисты подсчитали, что за последние годы доля зарегистрированных пользователей социальных сетей значительно возросла и продолжает расти.Однако ученых настораживает тот факт, что определенный процент пользователей не представляют своей жизни без данного сервиса. А именно, если их лишить доступа к соцсетям, то у людей могут развиться различные психические расстройства, депрессия и суицидальные наклонности. В настоящее время в социальных сетях состоит 62% пользователей интернета по всему миру, из которых 36% заходят на свои страницы не менее 2-3 раз в день.Согласно статистическим данным, около 10% пользователей, то есть примерно каждый шестой пользователь интернет-сообщества, является «социальным наркоманом». Иными словами, его потребность в просмотре своей страницы, ее обновлении, добавлении новостей и проведении прочих манипуляций является постоянной.