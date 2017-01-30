Повсеместное использование специй провоцирует настоящую эпидемию аллергии

Американский колледж аллергии, астмы и иммунологии предупреждает: специи представляют опасность для аллергиков. Данный тип аллергии затрагивает до 3% человек. Притом, зачастую он не выявлен.Доктор Сами Бахна из Университета Луизианы подчеркивает, что специи все активнее входят в рацион современных людей. Специи даже можно встретить в косметических продуктах. В ближайшем будущем число людей с аллергиями на них будет только расти.В особой группе риска женщины. Они пользуются декоративной косметикой, маслами для тела, зубной пастой и духами, имеющими в своем составе одну специю и более. Опасны данные продукты и для тех, у кого аллергия на березовую пыльцу или полынь.Чаще всего аллергическую реакцию вызывает корица и чеснок. Но виновной может быть даже ваниль с черным перцем. В смесях, как правило, содержится от трех до 18 разных специй. Чем острее специя, тем выше риск аллергии. К тому же, некоторые специи просто не указываются на этикетках продуктов.Обезопасить себя от резких реакций возможно, обратившись к термической обработке продуктов. Но не исключено, что в отдельных случаях тепло, наоборот, усилит аллергическую реакцию, грозящую анафилактическим шоком.