Высокий рост у женщины повышает риск рака яичников

Более высокие женщины подвержены повышенному риску рака яичников, считают британские специалисты из Оксфордского университета.Группа ученых под руководством Валерии Берал провела анализ 47 научных работ из 14 стран, включая данные 25 тыс. британских женщин с раком яичников и 8 тыс. здоровых женщин. Оказалось, что более высокий риск заболевания четко прослеживался у женщин с ростом средним и выше среднего. Известно, что фактором риска рака яичников является также избыточный вес, который можно контролировать с помощью питания и физических упражнений. Теперь к факторам риска можно отнести и рост, считают специалисты.Однако они поясняют, что разница между риском заболевания среди невысоких и высоких женщин зафиксирована относительно небольшая. А именно, среди низких женщин риск равняется 16 на 1000, среди более высоких (от 160 см) он поднимается до 20 на 1000. В качестве рекомендации исследователи советуют женщинам вести здоровый образ жизни, чтобы по возможности защитить свое здоровье от этого и других заболеваний.