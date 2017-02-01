Высокий рост у женщины повышает риск рака яичников
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Группа ученых под руководством Валерии Берал провела анализ 47 научных работ из 14 стран, включая данные 25 тыс. британских женщин с раком яичников и 8 тыс. здоровых женщин. Оказалось, что более высокий риск заболевания четко прослеживался у женщин с ростом средним и выше среднего. Известно, что фактором риска рака яичников является также избыточный вес, который можно контролировать с помощью питания и физических упражнений. Теперь к факторам риска можно отнести и рост, считают специалисты.
Однако они поясняют, что разница между риском заболевания среди невысоких и высоких женщин зафиксирована относительно небольшая. А именно, среди низких женщин риск равняется 16 на 1000, среди более высоких (от 160 см) он поднимается до 20 на 1000. В качестве рекомендации исследователи советуют женщинам вести здоровый образ жизни, чтобы по возможности защитить свое здоровье от этого и других заболеваний.
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