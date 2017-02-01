У мужчин, страдающих мигренью, выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфаркта миокарда

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Американские ученые во главе с д-ром Tobias Kurth (Brigham and Women’s Hospital, Бостон, Массачусетс) в течение 15.7 лет наблюдали за 20084 мужчинами, исходно не страдавшими сердечно-сосудистой патологией — участниками исследования Physicians’ Health Study.

В целом, в первые 5 лет наблюдения на мигренозную головную боль жаловались 7.2% участников — как правило, более молодые мужчины и лица с гипертонией. У лиц с мигренью был выше риск основных сердечно-сосудистых событий, чем у участников, мигренью не страдавших: отношения рисков, ОР, для ишемического инсульта 1.12 (р=0.43), для инфаркта миокарда (ИМ) 1.42 (р
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