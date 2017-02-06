Хронический стресс повышает риск болезни Альцгеймера

Повторяющиеся стрессовые ситуации способствуют не только выработке, но и накоплению тау-протеина, провоцирующего болезнь Альцгеймера, считают специалисты из Медицинской школы Сан-Диего при Калифорнийском университете.Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого установили, что регулярный стресс приводит к увеличению уровня тау-протеина в мозге животных. Наиболее активно этот процесс проявлялся в гиппокампе - важной для памяти зоне. Обычно именно она поражается тау-протеином в первую очередь, пояснили специалисты.Эксперты выяснили, что стресс воздействует на рецепторы кортикотропин-рилизинг-фактора, которые, в свою очередь, оказывают влияние на тау-протеины. Специалисты считают, что именно эти два рецептора могут стать отличной мишенью для лекарств. Избавить человека от стресса нельзя, но можно уменьшить тяжесть его воздействия. Опасен лишь хронический стресс, единичные случаи не способны нанести подобный вред организму, подчеркнули ученые.