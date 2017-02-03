Ягода, которая спасает от инсульта
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К этому заключению пришли ученные Мичиганского университета здравоохранения. Ученые и ранее замечали, что вишня сорта «Монморанси» хорошо активизирует изоформы PPAR – рецепторов, участвующие в метаболизме глюкозы и жира. Это приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Проведя новый эксперимент на крысах, склонных к инсульту, ученые сделали сравнение эффекта кислой вишни с лекарством Actos (пиоглитазон). По результатам эксперимента выяснилось, что вишня улучшает чувство координации и равновесия, а также отлично снижает кровяное давление, лучше, чем медицинские препараты.
Результаты опытов еще не могут официально применяться к людям, так как еще не утверждены, но их результаты, по мнению ученых, могут быть использованы для усовершенствования терапии у больных, которые принимают препараты аналогичные Actos (агонисты PPAR).
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