Повторная сдача анализов на обнаружение ВИЧ-инфекции - как часто нужно проверяться?

Своевременная диагностика вируса иммунодефицита может предотвратить распространение возбудителя, а также позволит специалистам вовремя подобрать противовирусную терапию.ИФА – первый анализ на ВИЧЭто серологический лабораторный метод исследования, с помощью которого определяют наличие антител в биологическом материале. Для приготовления пробы у пациента берут кровь из вены. Точность метода варьирует в пределах 90 %.Если инфекция обнаружена, необходимо анализ на ВИЧ повторить этим же методом. Повторной сдачи крови не потребуется, потому что специалисты заранее разделяют биологический материал для приготовления нескольких проб.Если повторный анализ на ВИЧ положительный, необходимо провести исследование крови подтверждающим методом – иммуноблоттингом. Врач имеет право поставить диагноз только по положительным результатам двух исследований – ИФА и иммунного блота.Если пациент пересдал анализ на ВИЧ по методу иммуноблота и возбудитель не обнаружили, значит в организме человека находились белковые структуры, которые при проведении ИФА определились как частички оболочек вируса. В таком случае результат был ложноположительным.Сколько раз сдавать анализ на ВИЧ?Неопределенный (сомнительный) результат получают при наличии в сыворотке крови антител, которые перекрестно реагируют с белками возбудителя. Специалисты рекомендуют прийти на повторную сдачу примерно через 10-15 дней, а также использовать для обнаружения вируса тест-системы другого производителя.Сколько раз нужно сдавать анализы на ВИЧ:ИФА – предварительный (1 раз);Иммуноблот – подтверждающий (1 раз, при сомнительном результате – повторный);ПЦР – не для всех пациентов.Ложноотрицательный результат зачастую получают на раннем сроке заражения – требуется пересдача (дату назначает врач).Для многих пациентов последний анализ на ВИЧ – иммуноблоттинг. Но для некоторых он не подходит, если есть острая необходимость узнать о наличии вируса в организме ранее, чем через 3 месяца после инфицирования. Для этого используют ПЦР – тест-система, определяющая ДНК возбудителя.Также по методу ПЦР определяют статус пациентов, иммунный ответ которых не служит показателем при проведении исследования: принимающих иммуносупрессоры, новорожденных.Как часто сдавать анализ на ВИЧ, если есть регулярный контакт с инфицированным человеком? В таком случае желательно проверяться каждых полгода. Данный период связан с замедленной реакцией иммунной системы на вирус.Если инфицирование подтвердилось, нужно сдать кровь на определение СД4 клеток. Такая необходимость связана с оценкой состояния иммунитета пациента и своевременно начатой антиретровирусной терапией.