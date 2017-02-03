Ученые испытывают первую вакцину от ВИЧ
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Международная группу биологов обнаружила антитела, которые могут замедлить развитие ВЧ-инфекции и даже предотвратить размножение вируса, если он только попал в организм. Исследователи рассказали, что ВИЧ плохо поддается воздействию со стороны иммунной системы, как это происходит с большинством вирусов. ВИЧ атакует клетки иммунной системы – лимфоциты. После вирус мутирует таким образом, что антитела, которые были выработаны ранее, уже не могут его заметить.
Но есть особенные моноклональные антитела 10-1074. Они способны найти вирус иммунодефицита человека и «запереть» его, не давая заражать новые клетки. Таким образом можно либо предотвратить заражение, либо существенно замедлить процесс.
Как показали опыты на животных, антитела, введенные в качестве вакцины, помогали избежать заражения. Для контроля уже имеющегося заболевания антитела использовались вместе с другими, которые атакуют молекулы на поверхности вируса. Результат оказался весьма впечатляющим.
Эксперимент с участием добровольцев, больных СПИД, показал, что у большинства пациентов после применения высоких доз антител улучшается состояние. Но нашлась одна проблема – через несколько недель после начала терапии вирус мутировал и антитела больше не приносили эффект. Но вирус оставался уязвим для других антител.
Вирус иммунодефицита человека представляет смертельную опасность и очень заразен. Мы узнали несколько фактов, которые стоит помнить о ВИЧ.
Listis
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