Ученые испытывают первую вакцину от ВИЧ

Пока медики не могут найти ни лекарства, ни вакцины от вируса иммунодефицита человека, но некоторые разработки имеют все шансы заполнить этот пробел.Международная группу биологов обнаружила антитела, которые могут замедлить развитие ВЧ-инфекции и даже предотвратить размножение вируса, если он только попал в организм. Исследователи рассказали, что ВИЧ плохо поддается воздействию со стороны иммунной системы, как это происходит с большинством вирусов. ВИЧ атакует клетки иммунной системы – лимфоциты. После вирус мутирует таким образом, что антитела, которые были выработаны ранее, уже не могут его заметить.Но есть особенные моноклональные антитела 10-1074. Они способны найти вирус иммунодефицита человека и «запереть» его, не давая заражать новые клетки. Таким образом можно либо предотвратить заражение, либо существенно замедлить процесс.Как показали опыты на животных, антитела, введенные в качестве вакцины, помогали избежать заражения. Для контроля уже имеющегося заболевания антитела использовались вместе с другими, которые атакуют молекулы на поверхности вируса. Результат оказался весьма впечатляющим.Эксперимент с участием добровольцев, больных СПИД, показал, что у большинства пациентов после применения высоких доз антител улучшается состояние. Но нашлась одна проблема – через несколько недель после начала терапии вирус мутировал и антитела больше не приносили эффект. Но вирус оставался уязвим для других антител.Вирус иммунодефицита человека представляет смертельную опасность и очень заразен. Мы узнали несколько фактов, которые стоит помнить о ВИЧ.