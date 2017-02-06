Слинг может стать причиной сколиоза у ребенка

Согласно данным ВОЗ, за последнее десятилетие число дошкольников, страдающих сколиозом, увеличилось в 16 раз. Специалисты связывают эту тенденцию с модой на слинги, которые многие родители считают удобным средством для транспортировки малыша.Слинг – это ткань с креплениями, в которой располагается ребенок в естественной позе, так как она не имеет твердой основы для спины малыша. Устройство крепится на плечах матери, освобождая ей руки. Производители пишут в инструкции, что слинги можно использовать с рождения.Однако российские врачи-ортопеды настоятельно рекомендуют использовать слинги не раньше, чем ребенку исполнится 9 месяцев. Так как в этом возрасте ребенок уже крепко держит голову и самостоятельно сидит. Используя этот предмет до того, как малыш научится управлять своим позвоночником, родители спровоцируют у него серьезные проблемы с осанкой, утверждают медики.