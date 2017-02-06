Передается ли гипертония по наследству?
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По мнению специалистов, данные гены могут быть новой лекарственной мишенью в рамках лечения гипертонии. Также ученые разработали систему генетической оценки риска, предсказывающую вероятность инсульта и ишемической болезни сердца. Чем выше балл по системе оценки риска, тем больше вероятность иметь повышенное давление к 50 годам.
Люди, получающие самые высокие оценки, имеют давление, повышенное на 10 миллиметров, по сравнению с людьми, получающими самые низкие оценки. Притом, каждые 10 миллиметров выше нормы увеличивают вероятность болезни сердца и инсульта примерно на 50%.
Специалисты уверены: сделанное ими открытие позволит проводить генетическое тестирование в детстве. Изменить генетическую предрасположенность нельзя. Но зная о своих особенностях, возможно скорректировать образ жизни, значительно снизив риск проблем со здоровьем.
Listis
LentaInform
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