Больницы России ожидают перебои с поставками импортных медсредств

Постановление правительства, принятое в 2012 году, в данный момент грозит обернуться нехваткой нужных медицинских средства в наших больницах. Согласно этому документу, продавать медицинское оборудование на территории России могут только те заграничные производители, у которых есть свидетельства о регистрации нового образца. Однако импортеры предпочли тянуть до последнего.Срок перерегистрации закончился в конце 2016 года. Однако за этот период Росглавнадзор выдал всего 800 новых свидетельств. Поэтому по данным на 1 января 2017 года подавляющая часть зарубежных производителей все еще не имела нужных документов на руках. К концу установленного постановлением срока производители зашевелились. Сейчас Росглавнадзор просто завален заявками и не может их оперативно обработать.На рассмотрении находится 14 тысяч заявлений на новые удостоверения. Нет никаких данных, как долго производители медицинских средств не смогут получить разрешительные документы. Поэтому пока они не могут импортировать свои изделия на территорию России. В основном это касается товаров для стоматологии, хирургических материалов, а также некоторых видов тяжелой медтехники.В связи со сложившейся ситуацией Минздарав решил продлить срок перерегистрации документов. Сейчас проект рассматривает Правительство. Примечательно, что подавляющую часть из этих изделий заказывают крупные государственные медицинские учреждения. Поэтому для них подобная проволочка может обернуться перебоями в поставках.