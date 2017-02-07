Заграничные путешествия ведут к изменам

Долгое пребывание вдали от дома, в ином культурном контексте, разрушает моральные нормы. Результаты исследования, проведенного в Колумбийском университете (США), были опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology.Авторы озаглавили свою статью «Темная сторона путешествий за границу». Они провели восемь экспериментов, в которых приняли участие более 2200 человек, находящихся на разных этапах жизненного пути, — старшеклассники, студенты университета, аспиранты, люди среднего возраста.В ходе одного из экспериментов 215 студентов попросили пройти тестирование — одно до длительной поездки за границу, второе — спустя полгода после приезда на место, а третье — спустя год. Анализ собранных данных показал, что в ходе первого тестирования сжульничали 30% участников, а в ходе второго и третьего — почти половина из них.В ходе другого эксперимента более 170 студентов разделили на три группы. Первую группу попросили написать о своих впечатлениях от жизни дома, вторую — от жизни за границей, а контрольная группа должна была описать последний поход в супермаркет. Затем все участники выполняли тестовое задание, в ходе которого у них была возможность обмануть. Оказалось, что те, кто писал о своем заграничном опыте, использовали эту возможность чаще остальных.«Заграничный опыт повышает гибкость не только ума, но и моральных устоев, заставляя людей нарушать устоявшиеся правила и вести себя аморально. Воздействие разнообразного культурного окружения несколько “сбивает прицел” морального компаса. Это происходит из-за так называемого “морального релятивизма”, то есть уверенности в том, что нравственность — понятие не абсолютное, а относительное», — делают вывод исследователи.Ранее британские специалисты по психологии отношениий рассказали о глубинных причинах измен.