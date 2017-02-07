Лекарство от рака способно предотвратить сердечную недостаточность

Некоторые клетки непрерывно обновляются в течение всей жизни, например, клетки крови и эпителиальные клетки кишечника, но кардиомиоциты (клетки сердечной мышцы) - нет. Из-за неспособности сердца к самовосстановлению вследствие сердечного приступа происходит рубцевание, которое может стать причиной сердечной недостаточности.Сотрудники Техасского медицинского центр разрабатывали лекарство от рака, нацеленное на сигнальные молекулы Wnt. Они участвуют в регенерации тканей, но также часто способствуют развитию рака. В образовании белков Wnt важную роль играет фермент Porcn. Тестируя ингибитор фермента, исследователи заметили интересные эффекты.Специалисты зафиксировали ряд ожидаемых побочных эффектов для костей и волос. Однако еще благодаря препарату кардиомиоциты стали активно делиться. Ученые решили проверить свои выводы. Специалисты вызывали сердечные приступы у мышей, а затем лечили грызунов ингибитором Porcn. Исследователи установили: у этих животных сердце работало почти в два раза лучше по сравнению с мышами из контрольной группы, не получавшими лекарство.