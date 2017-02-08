Старение кожи можно предотвратить

Исследования гласят, что по сравнению с представительницами других наций у жительниц туманного Альбиона невероятно красивый цвет лица и морщинки появляются реже и позже. Может они лучше ухаживают за внешностью или знают какой-то особый секрет? Секрет этот — влажный прохладный климат, бесконечные туманы и дожди! Все эти, казалось бы, неприятные погодные явления, как ничто другое полезны для кожи.Эксперты говорят, что 70% старения вызваны не возрастом, а влиянием окружающей среды и особенно ультрафиолетовых излучений. Остальные причины: активная мимика, никотин, болезни…В результате клетки кожи теряют жидкость и важные компоненты — коллаген, эластин. С возрастом у человека уменьшается количество ацетилхолина, своего рода «бензина» для мышцы, кожа становится дряблой и морщинистой. Вносят свою «лепту» и свободные радикалы.Одним из решений проблем с кожей – так называемая «Ревитализация». Это лекарственная формула, в которой целая серия последних достижений эстетической медицины. Здесь средства, которые стимулирует синтез коллагена и эластина в самой коже, без необходимости их все время туда добавлять, что собственно и создает разницу между молодой и старой кожей. Кроме того, омолаживающее средство добавляет мышцам ацетилхолин — то самое «горючее», что подтягивает их и этим выравнивает рельеф кожи. Дополнительно препараты выводят из кожи свободные радикалы, и, в результате, количество старых клеток уменьшается.Коктейли можно ввести очень тонкой миниатюрной иглой, созданной специально для лица, или же при помощи кислорода под давлением. Это технология, разработанная в NASA еще более 10 лет назад — газ под давлением проводит в кожу лекарства без прокола и без боли. Попутно, чистый кислород сам подпитывает кожу и стимулирует обновление клеток.Средство действует изнутри кожи — оно перестраивает ткани дермы. Смесь лекарств воздействует на все слои кожи, вызывая ее полноценное восстановление и омоложение. Конечно, этот эффект достигается не мгновенно, процедуры стимулируют процесс, но требуется около месяца для того, чтобы результат омоложения стал заметен окружающим, а потом его нужно поддерживать.Ревитализация — наоборот и есть само восстановление и обновление кожи.Процедура не требует анестезии, у нее нет осложнений, и длится она всего 15 минут, после чего пациент может вернуться на работу и продолжать привычный образ жизни. Приятно, что у лекарства нет побочных действий, так как все препараты нетоксичны, и в целом, оно даже полезно для организма, поскольку «коктейль» способствует очищению организма, и человек не только избавляется от своей проблемы, но и просто лучше себя чувствует.