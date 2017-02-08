Ученые продолжают работу по созданию средств мужской контрацепции

Недавно были обнародованы итоги эксперимента с участием макак-резус. На животных протестировали новое негормональное средство пролонгированного действия. Это гель Vasalgel. По словам разработчиков, данный гель является обратимой альтернативой вазэктомии.Известно: в рамках эксперимента 16 взрослым самцам ввели в семявыводящие каналы гель Vasalgel. Через неделю животных перевели в клетки к фертильным самкам. В течение 1-2 репродуктивных сезонов не было выявлено фактов оплодотворения самцами, участвовавшими в эксперименте. Инъекции Vasalgel переносились хорошо, а частота развития побочных эффектов была сопоставима с показателями вазэктомии.Vasalgel - нелекарственное средство, преобразующееся в нетоксичный гидрогель при введении в семявыводящие каналы. Гель образует барьер, препятствующий движению спермы. Что важно блокада полностью обратима (гидрогель вымывается из семявыводящих каналов специальным раствором).