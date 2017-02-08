Новый метод спасет диабетиков от потери зрения
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Исследователи блокировали повышение уровня TGF-?. Это приводило к повреждению сосудов сетчатки у подопытных животных, страдавших от диабета. Так, видимо, TGF-? защищал сетчатку крыс. Специалисты надеются, что их выводы помогут в разработке лекарств от диабетической ретинопатии.
Кстати, употребление жирной рыбы два раза в неделю существенно снижает риск диабетической ретинопатии у людей среднего возраста и пожилых людей с диабетом 2-го типа. Это выяснили ученые из Барселоны, сравнив Средиземноморскую диету с добавлением оливкового масла и диету, разработанную для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Listis
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