Новый метод спасет диабетиков от потери зрения

Специалисты из США обнаружили, что повышение уровня трансформирующего ростового фактора-? (TGF-?) предотвращает развитие диабетической ретинопатии. Это заболевание является основной причиной слепоты у взрослых. Ученые провели исследование на крысах с сахарным диабетом.Исследователи блокировали повышение уровня TGF-?. Это приводило к повреждению сосудов сетчатки у подопытных животных, страдавших от диабета. Так, видимо, TGF-? защищал сетчатку крыс. Специалисты надеются, что их выводы помогут в разработке лекарств от диабетической ретинопатии.Кстати, употребление жирной рыбы два раза в неделю существенно снижает риск диабетической ретинопатии у людей среднего возраста и пожилых людей с диабетом 2-го типа. Это выяснили ученые из Барселоны, сравнив Средиземноморскую диету с добавлением оливкового масла и диету, разработанную для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.